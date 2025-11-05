El Parlament sigue la tramitación de la proposición de ley de cámaras

Votación durante un pleno en el Parlament de Catalunya, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles seguir la tramitación de la proposición de ley de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Catalunya y del Consell General de les Cambres, una iniciativa presentada por los grupos de PSC-Units, Junts, ERC y el PP.

Una vez aprobada la proposición, que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, sin ninguna enmienda, continuará su tramitación parlamentaria en comisión y ponencia.

El texto, consensuado por las 13 cámaras de comercio de Catalunya, pretende adaptar la normativa catalana a la ley básica estatal del 2014 y actualiza la ley catalana de 2002.

La propuesta reconoce a las cámaras como órganos consultivos, de representación y de colaboración con las administraciones que representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.

Además, regula y refuerza las funciones del Consell General de les Cambres, estableciendo un sistema doble de financiación tanto de las cámaras como del consell; el público, explicitado en los presupuestos de la Generalitat, y el privado.