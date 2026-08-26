Parlon considera "violenta y desproporcionada" la actuación contra un aficionado del Barça en Elche

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, durante una rueda de prensa este miércoles en Barcelona - EUROPA PRESS
BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Interior y Seguridad Pública de Catalunya, Núria Parlon, se ha pronunciado sobre la actuación de la Policía Nacional contra un aficionado del Barça en Elche que portaba una estelada y ha dicho que debe investigarse: "Exhibir una estelada en ningún momento es motivo para actuar, desde mi punto de vista y desde mi criterio, de manera tan violenta y tan desproporcionada".
Así se ha pronunciado tras una rueda de prensa este miércoles en la sede del departamento a preguntas de los medios de comunicación sobre si confía en la investigación impulsada por el Ministerio del Interior, a lo que ha respondido que hay que confiar: "Las imágenes que hemos visto no nos gustan, son reprobables y creemos que la policía siempre debe actuar con proporcionalidad".
Parlon ha subrayado que las fuerzas de seguridad garantizan la convivencia y el bienestar y actúan con criterios democráticos y de proporcionalidad, pero que en este caso concreto "con toda probabilidad se ha hecho un uso desproporcionado de la fuerza", que requiere una investigación.