Parlon lamenta 124 muertos en carreteras catalanas este año y fija el reto de "0 víctimas" en 2050

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha lamentado que, en lo que va de año, un total de 124 personas hayan perdido la vida y 737 hayan resultado heridas en accidentes de tráfico en Catalunya, por lo que ha fijado la prioridad de alcanzar la cifra de "0 víctimas" para 2050.

Así lo ha dicho este lunes en su discurso de inauguración en la jornada organizada por el Servei Català de Trànsit (SCT) y el Departamento, con motivo del Día mundial en memoria de las víctimas de tráfico, que contará con diversas mesas redondas que pondrán el foco en la sensibilización de los conductores.

Bajo el lema 'Talents perduts', la jornada reflexionará sobre los efectos de "disuasión y reeducación" que generan los cursos de recuperación de puntos y del permiso de conducir, que en lo que va de año ha acogido a más de 20.000 alumnos.

Además de la consellera, el acto ha contado con la participación del director del SCT, Ramon Lamiel; agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Trànsit, efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como formadores, psicólogos y víctimas de accidentes de tráfico que forman parte del curso de recuperación.

"EL RETO ES MUY GRANDE"

Parlon ha subrayado que para alcanzar la cifra 0, el Departamento está poniendo el foco en mejorar las características y las condiciones de las vías y las infraestructuras, con la incorporación de la IA, así como los tramos de velocidad variable en puntos críticos.

"El reto es muy grande y el trabajo de futuro también", ha afirmado la consellera, que ha fijado el exceso de velocidad y el consumo de sustancias como las principales causas en los accidentes de tráfico.

Finalmente, ha reconocido que respecto al año pasado la mortalidad se ha incrementado un 7,8% y los heridos un 10,3%,.