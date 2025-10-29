Parlon pone el foco en la protección de la salud mental en cuerpos de seguridad y emergencias

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha puesto el foco en proteger y garantizar la salud mental en los cuerpos de seguridad y emergencias de la Generalitat, y ha asegurado que el Govern trabajan en fortalecer estas herramientas ante la "incertidumbre del riesgo y del dolor".

Parlon ha clausurado este miércoles la segunda jornada sobre salud mental en los cuerpos de seguridad y emergencias, organizada por el Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales en colaboración con el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), informa el Govern en un comunicado.

"Con esta jornada queremos romper el estigma, compartir experiencias y reforzar el cuidado emocional colectivo dentro de los cuerpos de seguridad y emergencias", ha afirmado en su discurso.