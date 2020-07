El PDeCAT no descarta ir a las elecciones con el partido de Puigdemont si no hay acuerdo

Marc Solsona: el PDeCAT trabajará en pro del acuerdo pero está "preparado para un desacuerdo"

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, no ha descartado concurrir a las elecciones catalanas con el nuevo partido que impulse el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, aunque no logren antes un acuerdo en las negociaciones para reordenar el espacio de JxCat.

"Veremos cuándo convoca el presidente las elecciones, veremos cuándo haya las fechas en que legalmente deban formularse las diferentes propuestas electorales. Lo que quedará claro es que la confluencia a nivel de organización no habrá sido posible, y se verá si podrá ser una confluencia a nivel de concurrencia electoral", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Según Solsona, si desde el PDeCAT apelan a la unidad, no pueden poner condiciones "que excluyan previamente a nadie", por lo que no cierran la puerta a nada.

Pese a todo, ha recalcado que intentarán hasta el último minuto un acuerdo con la Crida Nacional per la República, que preside Jordi Sànchez, y Solsona ve margen para posibles "acercamientos" hasta que se convoquen las elecciones.

"Trabajaremos hasta el final para conseguir un acuerdo, pero también estamos preparados para un desacuerdo", y ha añadido que las negociaciones no están rotas por parte del PDeCAT, pero que estaban mejor antes del anuncio de Puigdemont.

Desde entonces el presidente del partido, David Bonvehí, ha mantenido contactos y canales abiertos con todos los actores de JxCat, pero Solsona ha lamentado que haya quien decida "de manera muy unilateral ir tirando".

En su opinión, quien pone el pie en el acelerador son los que anuncian un nuevo partido sin avisarles, pese a estar en una mesa de negociación, y ha contrastado esta actitud con la "lealtad" demostrada por el PDeCAT.

FONDO Y FORMA

Para Solsona, el fondo de los debates es importante, pero también las formas, con sus matices, y no cree que todos compartan la misma manera de hacer política: "En las últimas semanas, las discrepancias --entre ambas partes-- no solo son de fondo, también de formas".

Después de que Puigdemont haya arrebatado las siglas de JxCat, ha asegurado que todos los actores de este espacio político saben cómo se llegó a un acuerdo para conseguir JxCat: "Cuando decimos que JxCat no es posible sin el PDeCAT no es un eslogan, es constatar una realidad".

"Si después no tenemos palabra, no podemos cumplir acuerdos o tenemos unas artes diferentes a las nuestras, no puedo poner la mano en el fuego para nada y por nadie en este mundo. Pero todos, si nos miramos a la cara, sabemos qué podemos hacer o no", ha advertido.

También considera normal que desde el PDeCAT exploren y estudien acciones ante los diferentes escenarios que puedan suceder o hacer "lo que convenga", sin aclarar si las diferencias pueden acabar en los tribunales.

El también alcalde de Mollerussa (Lleida) tampoco ha concretado si el PDeCAT quiere concurrir con las siglas de JxCat si no hay acuerdo, destacando que ahora están en la fase de negociación, pero sí ha apuntado que no se enrocarán ni harán de esto "la pieza clave de todo".

SILENCIO DE MAS

Al preguntársele si entienden que el expresidente de la Generalitat Artur Mas no se haya pronunciado, ha respondido que Mas opinará cuando lo crea oportuno porque "no es ajeno a esta realidad", y ha recordado que fue presidente del partido, mientras que Puigdemont no ha ocupado ningún cargo orgánico en la formación.

Sobre candidatos, Solsona considera evidente que, si hay un acuerdo con la Crida, el liderazgo "indiscutible" es de Puigdemont, y también ha reivindicado que hay muchos asociados del PDeCAT preparados --al preguntársele por la posibilidad de que se presentara el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró--.

"Si alguien ve a gente y actores del PDeCAT como unos buenos activos, nosotros aún más. Es una señal de que tenemos la potencialidad suficiente para poder afrontar diferentes eventualidades", ha añadido.