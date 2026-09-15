Pellicer (CUP) pide a Illa dejar las "grandes proclamas" y sentarse con los sindicatos educativos

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que abandone las "grandes proclamas" y se siente con los sindicatos y el conjunto de la comunidad educativa para resolver la situación que, afirma, ha provocado la mala gestión del Govern.

En una rueda de prensa desde la Cámara catalana este martes ha asegurado que la conferencia de Illa este martes con motivo de los dos años de su mandato tuvo pocas concreciones y su discurso "estaba más preocupado por esquivar las críticas a la mala gestión de un Govern que está absolutamente superado que en abordar los principales retos" de Catalunya.

"Me parece, como mínimo de entrada, contradictorio que se hable de sentarse con no sé cuantos actores cuando el presidente Illa no ha sido ni capaz de sentarse con los sindicatos", le ha reprochado.

Sobre si su partido formará parte del diálogo propuesto por el presidente, ha explicado que cuando llegue la propuesta concreta la valorarán, aunque apunta que por "norma general" se sientan allá donde haga falta con quien haga falta.

"Ya estamos cansados de grandes pactos tantas proclamas y grandes titulares. Ya lo hemos dicho muy claro, lo que hacen falta son hechos", ha insistido, y ha advertido que estas proclamas generan frustración y dan gasolina a aquello que Illa dice que quiere combatir.

VIVIENDA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Por otra parte, ha puesto el foco en la vivienda, una situación que, sostiene, no ha mejorado en los dos últimos años y ha pedido prohibir la compra especulativa de forma "inmediata".

También se ha referido a la situación de cambio climático pidiendo al ejecutivo que escuche a los municipios para reformar el Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater), y ha instado a Illa a detener la ampliación del Aeropuerto de Barcelona: "No se puede estar en misa y repicando".

PARLON

Además, también ha pedido el cese de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, por el "desastre" dentro del departamento ya que, señala, no se ha creado un cuerpo propio de Protecció Civil ni se han resuelto los problemas en el 112.

Por otra parte, se ha referido a la actuación de los Mossos d'Esquadra durante los altercados que se produjeron en la Diada el pasado viernes, que acabaron con la detención de 18 personas, 10 de ellas menores, y ha señalado que se trata de "un punto de inflexión precisamente en la buena relación y la sintonía entre el cuerpo de Mossos d'Esquadra y la extrema derecha".

Según Pellicer "se han traspasado todas las líneas políticas" y es necesaria una investigación sobre lo ocurrido y explicaciones claras sobre la actuación policial.