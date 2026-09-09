Pellicer (CUP) ve la dimisión de Trapero como una "victoria de país" y pide un giro en Interior

Archivo - El diputado de la CUP Xavier Pellicer - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Asegura que era una apuesta personal de Illa y que es un "fracaso absoluto" BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha calificado de "victoria de país" la dimisión del hasta ahora director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y ha advertido a la consellera de Interior, Núria Parlon, de que deberá dimitir si no hay un giro inmediato de las políticas.

"El trabajo que se ha hecho con usted y con Trapero al frente del departamento de Interior ha sido vulnerar de forma sistemática los derechos de la movilización popular, coser a multas a agricultores, profesores y activistas, infiltrarse en protestas docentes", ha dicho en rueda de prensa en el Parlament este miércoles, dirigiéndose a Parlon.

Según Pellicer, se ha dado "barra libre a la impunidad" y ha asegurado que la dimisión de Trapero viene motivada por lo que considera vulneraciones sistemáticas al derecho a la organización y movilización.

También ha señalado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegurando que Trapero era una apuesta política personal del presidente y que su dimisión constata un "fracaso absoluto en todos los sentidos".

"Qué papelón del presidente Illa y del Govern que tenían que ser los grandes gestores de la estabilidad", ha expresado.

Además, ha criticado que a Trapero "no se le cesa, dimite", después del pasado curso en el que, sostiene, se dieron los casos de las actuaciones policiales en las movilizaciones a favor de Palestina e infiltraciones en asambleas docentes, por lo que defiende que debería haber sido cesado.

RELEVO EN INTERIOR

Preguntado por el nuevo director general de los Mossos, Ferran López, ha señalado que no les genera confianza que se haya puesto al frente a quien hizo la "transición" durante la aplicación del artículo 155 en 2017.

"Esperamos que lo antes posible pueda explicarse y pueda explicar cuales serán sus líneas al frente. Eso sí, de entrada no tiene la confianza de la CUP", ha dicho.

SABADELL

Por otra parte, se ha referido a unos hechos de los cuales ha trascendido un video, en el que un agente de la policía local de Sabadell (Barcelona) presuntamente "agrede y detiene brutalmente a un joven".

Pellicer ha pedido que este agente "sea expulsado de forma inmediata" y ha pedido al Ayuntamiento de Sabadell que abra una investigación al respecto.