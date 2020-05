Pere Aragonès defiende los Presupuestos aprobados para "mitigar el impacto" del Covid-19

Chacón: "Pido a Nissan una respuesta clara y honesta al plan presentado"

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que la Generalitat no hará recortes ni modificará los presupuestos aprobados, sino al contrario, se desplegarán al máximo "para mitigar el impacto socioeconómico más inmediato, así como salvar vidas y proteger a la población" en el marco de la pandemia del Covid-19.

Durante el segundo pleno del Parlament desde la pandemia y preguntado por las medidas que se aplicarán para paliar los efectos de la crisis sanitaria, Aragonès ha anunciado que se facilitará la liquidez a trabajadores, familias y empresas: "Ahora es el momento de la responsabilidad, de estas políticas expansivas, no podemos permitir que ningún catalán se quede atrás".

Acusado por el diputado de Cs José María Cano de haber aprobado unos Presupuestos de la Generalitat que, en sus palabras, no sirven para combatir la pandemia, el vicepresidente ha defendido la necesidad de aprobarlos puesto que no podía hacerse con una prórroga de los de 2017, y afirma que no se reducirá el gasto de las consellerias: "Iremos a reclamar dinero allí donde toca, al Gobierno del Estado".

Por lo que respecta a las políticas de empleo, el conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, ha hecho un llamamiento a impulsar las políticas activas de creación de empleo que, para él, son las que ayudarían más a los colectivos afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o por reducción de actividad en el caso de autónomos y pymes.

Considera que "fue un error" que durante años se subvencionaran las políticas pasivas (ayudas y prestaciones sociales) a cambio de recortes en las políticas activas, y apuesta por continuar trabajando conjuntamente con los entes locales y agentes socioeconómicos en pro del impulso de planes de ocupación, dar apoyo a la microempresa y proyectos de digitalización, y garantizar los derechos de los trabajadores con discapacidad.

Preguntada por la situación del tejido productivo catalán a raíz del Covid-19, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, ha puesto en valor el gran peso que tiene el sector de automoción --con más de 143.000 puestos de trabajo-- y ha reafirmado que se continuará trabajando para dotar de recursos a este sector: "Estimamos que este año harían falta unos 20.000 millones de euros para tirar adelante las actuaciones previstas".

En concreto, la diputada de JxCat Elsa Artadi ha urgido a Chacón qué respuestas se están dando ante el posible cierre de las plantas de Nissan en Catalunya, a lo que la consellera ha recordado que por parte del Govern existe una interlocución regular con la empresa y que ya se le ha presentado un plan para evitar la pérdida masiva de puestos de trabajo: "Pido a Nissan una respuesta clara y honesta al plan presentado, creemos en ello y no tiramos la toalla".

Sobre la gestión sanitaria por la parte del Govern, la diputada del PSC Assumpta Escarp ha solicitado al Govern un reconocimiento de las profesiones médicas, más allá de un aumento de su retribución: "Tenemos los mejores profesionales sanitarios, pero los peores pagados de Europa".

POTENCIAR EL SISTEMA SANITARIO

En respuesta, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha instado a empoder y aprovechar las transformaciones que ha traído la crisis para mejorar y potenciar el sistema sanitario de cara al futuro, y anuncia que se aumentará la capacidad de la atención primaria así como las plazas de acceso al MIR en las próximas ediciones.

En cuanto al papel de las políticas digitales en la reactivación económica, el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha defendido que una de las prioridades del Govern durante esta crisis ha sido la conectividad en todo el territorio y, por ello, la instalación de fibra óptica en municipios donde hasta ahora no llegaba --prevista para 2021-- se ha adelantado a este primer semestre.

También el conseller ha puesto en valor que el Mobile World Congress (MWC) haya alargado el contrato del evento hasta el 2024, un año más de lo previsto.

Por último, sobre la agenda verde, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha subrayado que, a pesar de la crisis sanitaria, el Govern mantiene su compromiso con el medio ambiente y la transición energética hacia un modelo de movilidad descarbonizado y donde el transporte público y la economía circular sean los ejes fundamentales.