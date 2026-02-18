Pere Macias confía en que en 2030 se habrá superado el déficit inversor en Rodalies

Archivo - El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias - EUROPA PRESS - Archivo
BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, prevé que en 2030 se habrá superado el déficit inversor que hubo entre 2000 y 2018 en la red de Rodalies, y que uno de los objetivos es recuperar los 100.000 usuarios perdidos y llegar a los 600.000.
"En 2030, esperamos que se haya superado este déficit de inversión que hubo entre el 2000 y el 2018, con una sobredosis de inversión que se está produciendo en estos momentos, y que habrá, como mínimo, recuperado estos déficits existentes", ha dicho Macias este miércoles en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.
Ha afirmado que, durante muchos años, no se hicieron obras y ahora se están haciendo y que la normalidad "debe estar garantizada por toda una serie de inversiones que, como mínimo, hasta el 2030, se han de ir haciendo".
Preguntado por los usuarios perdidos durante la incidencias en la red, ha explicado que se ha pasado de unos 400.000 a unos 300.000, pero que "esstas inversiones no se hacen para quedarse con los 400.000 usuarios que había, estas inversiones se hacen para preparar una red para 600.000 usuarios".
CONTRERAS Y SANTANO
Ha valorado positivamente que Adif haya destinado a Catalunya a Santiago Contreras: "Además es valenciano, por lo tanto es una persona que habla el mismo idioma que nosotros, y por lo tanto eso siempre favorece. Tiene una gran experiencia en muchos temas y creo que ha ido bien".
Ha recordado que la Generalitat propuso crear una oficina técnica, dotándola de personal, para poder atender mejor las necesidades de proximidad y, fruto de esta crisis, ha habido un compromiso del Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, establecido en catalunya de manera indefinida "para que determinadas tareas de mantenimiento pasaran también por esta oficina técnica", lo que ha valorado como una evolución positiva.