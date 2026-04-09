La periodista Mariane Pearl recibe el I Premio Giardinetto 'Por un mundo nuevo'

Pearl con algunos miembros del jurado ante el restaurante - PREMIO GIARDINETTO

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista francesa y estadounidense especializada en los derechos de las mujeres Mariane Pearl,ha recibido este jueves el I Premio Giardinetto 'Por un mundo nuevo', impulsado por un grupo de escritores, periodistas y artistas que reivindica el lenguaje como fuente de dignidad y conocimiento.

Pearl ha sido homenajeada en el restaurante barcelonés Il Giardinetto, que da nombre al premio, cuyo jurado le reconoce "haber dado voz y esperanza a las mujeres oprimidas de todas las culturas y continentes", informan los organizadores en un comunicado.

Otro motivo ha sido su lucha "en favor de lo que ella denomina una 'revolución humana' y que no es otra cosa que vivir sin miedo y con esperanza, a favor de un mundo más justo e igualitario, en armonía y prosperidad económica".

Marine Pearl es viuda del periodista Daniel Pearl, secuestrado y asesinado por un grupo yihadista en Pakistán en 2002, cuando era corresponsal de 'The Wall Street Journal' en el sudeste asiático tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y ambos trabajaban en la zona.

Por eso publicó el libro 'A Mighty Heart' ('Un corazón invencible'), que el actor y productor Brad Pitt convirtió en película, coprotagonizada por Angelina Jolie (en el papel de Mariane) y Dan Futterman (Daniel).

JURADO PRESIDIDO POR POLDO POMÉS

El jurado, presidido por el cineasta y documentalista Poldo Pomés, también está compuesto por los escritores Aurelio Major, Agomar Segarra, Ignacio Martínez de Pisón, Jordi Soler, Paula Cifuentes, Berta Marsé, Marta Rebón y Pola Oloixarac.

Lo completan los periodistas Víctor Amela, Xavier Mas de Xaxàs, Blanca Cia, Agnès Marqués, Santiago Tarín, Joaquín Luna y Tomás Alcoverro, el músico Alfonso Vilallonga, el editor Malcom Otero, la crítica de arte Victoria Combalia y el artista Justo Almendros.