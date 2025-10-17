Piden 2 años para el médico que atendió al joven que murió en una comisaría de Rubí (Barcelona)

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Terrassa (Barcelona) ha pedido 2 años de cárcel para el médico que atendió al joven que falleció en los calabozos de la comisaría de Mossos d'Esquadra de Rubí (Barcelona) en agosto de 2022.

Según recoge el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Fiscalía explica que el acusado administró fármacos depresores del sistema nervioso central a la víctima --que estaba en una situación de abuso de alcohol-- y le dio el alta sin pedir ninguna observación posterior o derivación a otro centro asistencial y sin especificar en el informe médico la necesidad de valoración de su estado clínico.

Por todo ello, el ministerio fiscal cree que la actuación del acusado "impidió que la víctima recibiera los medios asistenciales que su caso requería y que podrían haber contribuido a salvar su vida".

Considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente y le pide al médico una pena de dos años de prisión, además de una inhabilitación para ejercer la profesión durante 4 años y otra para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También le pide más de medio millón de euros en concepto de indemnización a los 6 familiares directos del fallecido.

LOS HECHOS

El joven fue detenido la noche del 20 de agosto de 2022 por la Policía Local de Rubí, trasladado al CAP Rubí Mútua Terrassa donde el acusado le suministró sedantes y recibió el alta médica poco después.

Posteriormente, fue conducido a los calabozos de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la misma localidad, donde falleció de madrugada.