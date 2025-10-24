Pimec alerta sobre el "desajuste" entre el crecimiento económico y las dinámicas del empleo - PIMEC

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha alertado sobre el "preocupante desajuste" entre el crecimiento de la economía catalana y el comportamiento del mercado de trabajo, informa la patronal en un comunicado este viernes.

Así lo ha manifestado tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que el paro en Catalunya subió en 3.800 personas durante el tercer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior (+1,1%) y la tasa de paro se situó en el 8,18%.

"Tenemos empresas que generan actividad económica y tienen puestos de trabajo por cubrir y una perspectiva de crecimiento económico optimista, pero también el peor dato de paro desde 2012", ha aseverado Ginesta, quien ha instado a disponer de unas políticas públicas que apoyen al crecimiento económico y a los parados.