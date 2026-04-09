Pimec celebra la nueva ley de multirreincidencia, pero pide más recursos y coordinación judicial

Archivo - Imagen de archivo de la sede de Pimec - PIMEC - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pimec valora positivamente la ley que regula la multirreincidencia delictiva, especialmente en delitos contra el patrimonio, que entra en vigor este viernes, pero reclama más recursos y coordinación judicial para garantizar su eficacia.

La patronal considera que esta reforma responde a una problemática real y creciente que "afecta directamente al tejido empresarial, especialmente al comercio de proximidad, así como la convivencia y la percepción de seguridad en los municipios", informa en un comunicado este jueves.

Entre las medidas adoptadas, Pimec destaca el refuerzo penal ante la reiteración de hurtos y estafas, incluidos los de baja cuantía pero recurrentes, la incorporación de supuestos agravados, como sustracciones de teléfonos móviles o en explotaciones agrarias, o la posibilidad de que los ayuntamientos ejerzan acciones penales en casos de hurtos "reconociendo su papel clave en la detección de este fenómeno".

Sin embargo, Pimec advierte de que "el éxito real de la reforma dependerá de su aplicación efectiva" y, en este sentido, subraya la necesidad de incrementar las dotaciones de medios materiales y humanos en los juzgados, para evitar colapsos y garantizar respuestas ágiles.

También aboga por mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y policiales, así como los sistemas de información compartida en todo el territorio, y asegurar el despliegue efectivo del compromiso anunciado de 500 nuevos jueces durante este año, como elemento clave para reforzar el sistema.