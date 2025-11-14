Pimec cree que la "divergencia" de precios con Europa deteriora la competitividad de España

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorado que la "divergencia" de precios con la zona euro está deteriorando la competitividad de España, según ha considerado este viernes en un comunicado.

Así ha reaccionado a los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), que en el conjunto de España subió hasta el 3,1% respecto a hace un año, mientras que en Catalunya se mantuvo en el 2,6%.

La patronal ha subrayado la necesidad de impulsar la productividad de la economía, puesto que en caso contrario se verá afectada la revisión de salarios.