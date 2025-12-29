Pimec pide a la CE medidas "más ambiciosas" más allá del Plan Europeo de Vivienda Asequible

Archivo - Construcción de un edificio sostenible en Vallcarca, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Dic.

Pimec ha valorado positivamente el Plan sobre Vivienda Asequible que ha presentado recientemente la Comisión Europea (CE), pero ha reclamado medidas "más ambiciosas y consensuadas con el sector privado", informa en un comunicado este lunes.

En este contexto, la patronal celebra la propuesta, que contempla diversas políticas para aumentar la oferta de vivienda, como la simplificación administrativa, el incremento de inversión pública, ayudas estatales a la construcción de vivienda y medidas fiscales punitivas para evitar conductas especulativas.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha destacado que la vivienda es "un factor de competitividad, motor de crecimiento y elemento de bienestar y cohesión social", y ha añadido que ya es hora de que la Comisión Europea pase de los titulares y las palabras a medidas concretas y acciones ambiciosas, textualmente.

Al margen de estas líneas de trabajo propuestas, Pimec manifiesta la necesidad de "aumentar los estímulos fiscales" a la inversión en vivienda, a la renovación de edificios, al alquiler de larga duración y a la puesta en el mercado de inmuebles vacíos.

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

También pide que las medidas del Plan sobre Vivienda Asequible tengan en cuenta el sector de la promoción y la construcción de vivienda, "que juega un papel clave en la oferta y está formado por pequeñas y medianas empresas".

En este sentido, la entidad reivindica el rol de los operadores privados en la mejora y ejecución de las líneas propuestas en el Plan, así como la colaboración público-privada en el despliegue de los futuros fondos y ayudas públicas ampliadas por el sector.