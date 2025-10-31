Pimec reivindicará el rol de empresas como "motor de progreso" en el II Congrés de Joves Empresa

Pimec reivindicará el rol de empresas como "motor de progreso" en el II Congrés de Joves Empresa
Pimec reivindicará el rol de empresas como "motor de progreso" en el II Congrés de Joves Empresa - PIMEC
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 12:07

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec Joves reivindicará el papel que tienen las empresas como "motor de progreso y crecimiento" en el II Congrés de Joves Empresa, que organiza el próximo 5 de noviembre en el Iese Business School Barcelona con el objetivo de poner en valor al empresario y su impacto en la sociedad y en la economía del futuro.

Esta edición pondrá el foco en los jóvenes, aglutinando todos los sectores y asociaciones del tejido empresarial catalán para que se generen sinergias que permitan impulsar nuevos proyectos empresariales, fomentar la innovación y consolidar un ecosistema emprendedor "más competitivo y sostenible".

La presidenta de Pimec Joves, Gemma Roy, ha explicado que el colectivo joven "es, sin duda, una pieza clave para el futuro económico y social de Catalunya", al tiempo que ha instado a dar respuesta a sus inquietudes y a ofrecerles apoyo en su camino empresarial.

Estarán presentes el cofundador y presidente de Vicio, Aleix Puig; el fundador de Jon Cake, Jon García; la ceo de Two Poles, Anna Fuster; la ceo de Vallformosa, Marta Vidal; el director gerente de Bookline, Quique Roca; la cofundadora y ceo de The Smart Lollipop, Diana Ballart; el cofundador y coceo de Factorial, Jordi Romero; y la cofundadora y ceo de Blindstairs, Marta Rodríguez.

Asimismo, en el marco del evento, la patronal entregará 3 premios a jóvenes empresarios del territorio en las categorías de iniciativa emprendedora, relevo generacional e innovación.

Contador

Contenido patrocinado