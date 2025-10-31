Pimec reivindicará el rol de empresas como "motor de progreso" en el II Congrés de Joves Empresa - PIMEC

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec Joves reivindicará el papel que tienen las empresas como "motor de progreso y crecimiento" en el II Congrés de Joves Empresa, que organiza el próximo 5 de noviembre en el Iese Business School Barcelona con el objetivo de poner en valor al empresario y su impacto en la sociedad y en la economía del futuro.

Esta edición pondrá el foco en los jóvenes, aglutinando todos los sectores y asociaciones del tejido empresarial catalán para que se generen sinergias que permitan impulsar nuevos proyectos empresariales, fomentar la innovación y consolidar un ecosistema emprendedor "más competitivo y sostenible".

La presidenta de Pimec Joves, Gemma Roy, ha explicado que el colectivo joven "es, sin duda, una pieza clave para el futuro económico y social de Catalunya", al tiempo que ha instado a dar respuesta a sus inquietudes y a ofrecerles apoyo en su camino empresarial.

Estarán presentes el cofundador y presidente de Vicio, Aleix Puig; el fundador de Jon Cake, Jon García; la ceo de Two Poles, Anna Fuster; la ceo de Vallformosa, Marta Vidal; el director gerente de Bookline, Quique Roca; la cofundadora y ceo de The Smart Lollipop, Diana Ballart; el cofundador y coceo de Factorial, Jordi Romero; y la cofundadora y ceo de Blindstairs, Marta Rodríguez.

Asimismo, en el marco del evento, la patronal entregará 3 premios a jóvenes empresarios del territorio en las categorías de iniciativa emprendedora, relevo generacional e innovación.