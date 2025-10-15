Pimec señala que el repunte del IPC en septiembre "es temporal" y supondrá un pico alcista

Archivo - Un hombre reposta gasolina en una gasolinera de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha señalado que el repunte del Índice de Precios de Consumo (IPC) en septiembre "es temporal" y supondrá el pico alcista de los últimos meses, en un comunicado este miércoles.

Ha reaccionado de este modo a la publicación del IPC, que en septiembre subió hasta el 2,6% en Catalunya, y el 3% en el conjunto de España.

La patronal ha explicado que el ritmo de desaceleración del IPC dependerá de la evolución de los precios de la energía y de la dinámica salarial.