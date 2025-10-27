Pisarello (Comuns) avisa a Junts de que un gobierno de PP y Vox "sería un enorme retroceso"

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha advertido a Junts este lunes de que permitir un gobierno de PP y Vox "sería un enorme retroceso" para Catalunya.

En rueda de prensa desde la sede del partido, ha preguntado "¿en qué beneficiaría?" a Junts y a Catalunya que la formación liderada por Carles Puigdemont decida este lunes en Perpignan (Francia) romper con el Gobierno.

Ha dicho que ve legítimo presionar al PSOE y ser exigentes en las demandas de autogobierno pero, a su parecer, "abrir camino a un Gobierno de PP y Vox sería algo que los catalanes pagarían".

Además, ha expresado que si Junts lo se está planteando para asumir el programa de Aliança Catalana, lo que estaría haciendo es asumir un programa "xenófobo y antisocial" de los de Sílvia Orriols.

"Como fuerza catalanista continuaremos defendiendo la mayoría de investidura, que es la mayoría que nos ha llevado a la amnistía y a avances importantes en el reconocimiento de la lengua catalana", ha defendido.

También ha subrayado que "Junts nunca ha sido un socio del Gobierno" y que, por tanto, según él, se deberá ver en qué se traduce la idea de romper si esta es la decisión que el partido acaba tomando.

ACUERDOS DE VIVIENDA

En referencia al acuerdo entre el Govern y los Comuns para la creación de una unidad antidesahucios, anunciado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes por la mañana, no ha querido entrar en detalles sobre el acuerdo antes de la reunión de esta tarde en la que participarán la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

Sin embargo, ha dicho que la relación con el PSC en materia de vivienda es "una relación compleja" y ha criticado que acostumbran a decir cosas que no se transforman en hechos concretos, textualmente.

Ha explicado que los Comuns trabajan para conseguir un parque público de vivienda fuerte y para que se adopten medidas que limiten la especulación.

"Hay una parte importante de lo que está sobre la mesa que todavía no se está haciendo. Por tanto, las negociaciones están abiertas", ha dicho respecto a los acuerdos con el Govern y la posibilidad de acordar unos presupuestos para 2026.

CRÍTICAS A MAZÓN

Con motivo del primer aniversario de la Dana en la Comunitat Valenciana ha expresado su apoyo a las víctimas y ha dicho que los Comuns se unen a la "exigencia masiva de la sociedad valenciana de dimisión" del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

"El silencio, la desidia y las mentiras de Mazón han sido un insulto para la sociedad valenciana", ha asegurado, y ha dicho que nada de lo que pasó era inevitable sino que, según él, es producto de políticas deliberadas del PP.