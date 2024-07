Plaja insta a ERC a "llegar hasta el final" respecto a los carteles y desvincula al Govern

"En política no vale todo", afirma la portavoz



La portavoz del Govern de la Generalitat en funciones, Patrícia Plaja, ha instado a ERC a "llegar hasta el final" respecto a los carteles que aparecieron durante la campaña de las municipales de 2023 contra el excandidato de ERC a la alcaldía de Barcelona Ernest Maragall y su hermano, el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y la enfermedad de Azheimer, y ha desvinculado al Govern de los hechos.

"El Govern no tiene nada que ver con este tema. Por lo tanto, la posición del Govern sobre estos hechos es tan clara hoy como lo ha sido siempre: deploramos absolutamente este tipo de actos, vengan del partido que vengan", ha sostenido este martes en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras la reunión del Consell Executiu.

Plaja ha afirmado que en la reunión no se ha tratado el tema "porque no compete directamente al Govern, es un tema de partido político" y ha afirmado que el Ejecutivo no tiene ningún tipo de relación con esa campaña o estrategia comunicativa, en sus palabras.

"En política no todo vale. Y el Govern no es que no comparta estas prácticas, es que las rechaza frontalmente. El 100% (del Govern) reniega directamente y tiene una postura radicalmente crítica con lo que se ha conocido", ha añadido.

PERE ARAGONÈS

La portavoz también ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "confía en que el partido actúe con celeridad y contundencia para resolver y aclarar esta situación hasta el final" y ha afirmado textualmente que ha expresado su apoyo a Maragall para lo que le haga falta.

Asimismo, ha dicho que Aragonès "se enteró de los carteles como todo el mundo, cuando se colgaron" y ha apuntado que ya en ese momento se manifestó en contra y mostró su apoyo y solidaridad con la familia Maragall.

"Su posición no ha cambiado ni un milímetro al respecto de la que tuvo en el momento en que estos carteles embadurnaron la ciudad. No han cambiado con las informaciones de las que ahora disponemos", ha zanjado.