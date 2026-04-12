El Plan Inuncat del Govern incorpora un umbral de lluvia de 3 horas para prevenir inundaciones

Imagen de una trabajadora de Protecció Civil. - GENERALITAT

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la revisión del Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat) para incluir un nuevo umbral de lluvia de más de 60 litros en tres horas para reforzar la capacidad de anticipación ante episodios de precipitación continuada, informa un comunicado de la organización este domingo.

Esta medida entrará en vigor el próximo 14 de abril y se integra como una herramienta de previsión en el sistema habitual de avisos del Meteocat para identificar riesgos en rieras o cuencas pequeñas sin alterar el actual modelo de alertas existente.

El sistema de Protección Civil combinará a partir de ahora tres indicadores complementarios basados en las lluvias de 30 minutos para episodios muy intensos, el nuevo de tres horas para inundaciones rápidas y el de 24 horas para prever crecidas de ríos más extensas.

Según el Govern, la incorporación de este sistema "facilitará la toma de decisiones preventivas y mejorará las previsiones hidrológicas" al concretar los ámbitos territoriales donde pueden producirse desbordamientos.

El Meteocat también aplicará cambios para mostrar los umbrales de viento en kilómetros por hora y unificar los avisos de tiempo violento y observación bajo la nueva denominación de "avisos de vigilancia".