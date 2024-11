Planas asegura que España es una potencia agroalimentaria que quiere "decidir" en la UE

Ordeig defiende que las administraciones "vayan todas a una" ante los retos del sector

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que España es una potencia agroalimentaria que quiere "decidir" en la UE y, por ello, se ha referido al documento que ultiman el Gobierno sobre la estrategia española con vistas a su aprobación en diciembre y que presentará ante las instituciones europeas.

Ha clausurado este lunes el tercer foro participativo de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), organizado por el Ministerio en la Fundació Miró de Barcelona y que ha reunido a expertos, académicos y profesionales de la alimentación y la salud, con el Food Design y su capacidad de transformación como uno de los ejes de la jornada, que también ha contado con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig.

"Somos una potencia agroalimentaria que no solo queremos seguir lo que Bruselas tenga que decir, sino que queremos decidir", ha dicho Planas, que ha asegurado que el objetivo es que España sea también una potencia agritech: en este sentido, ha aludido a los 2.500 proyectos I+d+I existentes en agricultura, la cifra más alta de todos los países de la UE.

"España es diversa y su alimentación también. Tenemos que poner en valor lo que somos y hacia dónde queremos ir. Es absolutamente fundamental, es una prioridad para el Gobierno", y ha apostado por contribuir a mitigar las incertidumbres que generan escenarios como el nuevo gobierno de Estados Unidos, el papel de China y de los BRIC, y el cambio climático.

Se ha referido a la calidad, la seguridad y la innovación como las fortalezas del sistema agroalimentario español, mientras que la sostenibilidad, la competitividad o los hábitos saludables son los grandes desafíos, a su juicio.

"Luchamos por la rentabilidad, pero también por el reconocimiento", ha dicho, tras afirmar que el documento sobre la estrategia española que el Gobierno tendrá ultimado en diciembre para presentar ante la UE es la oportunidad de hablar en voz alta, en sus palabras, sobre alimentación y sobre una dieta mediterránea que considera fundamental.

GOBERNANZA COMPARTIDA

Previamente ha intervenido en la clausura del foro el conseller Òscar Ordeig, que ha asegurado que "Catalunya necesita hacer del sector agroalimentario un proyecto de país" y ha defendido la gobernanza compartida para afrontar los retos de futuro en este ámbito.

"Necesitamos una gobernanza compartida. El mundo está cambiando, una empresa no puede ir sola a ningún sitio, un agricultor no puede ir solo, las administraciones no pueden ir cada una por su cuenta. Debemos ir todas a una para lanzar un mensaje al mundo de que podemos responder a los desafíos", ha dicho en referencia a la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la formación.

Ha explicado que el Govern aprobará próximamente la estrategia alimentaria catalana, que incluye una ley de alimentación, y ha pedido ayuda al Gobierno y la UE para que Catalunya tenga una posición más fuerte mediante políticas que promuevan la formación, el talento y las infraestructuras.

Ordeig ha puesto en valor los proyectos de sostenibilidad y de proximidad impulsados por la Generalitat, así como la prueba piloto que se llevará a cabo en las escuelas para educar en valores agrarios y nutricionales.