La plataforma 3Cat logra "con éxito" atraer público joven: un 43% de usuarios es menor de 45 años

Rosa Romà hace balance sobre la plataforma 3Cat dos años después de su lanzamiento

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de 3Cat y de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha celebrado que la plataforma 3Cat ha conseguido "con éxito" recuperar el público joven que había abandonado el consumo lineal, ya que, tras dos años de su lanzamiento, un 43% de los usuarios es menor de 45 años.

En rueda de prensa este martes, ha destacado "posicionar la plataforma 3Cat en un sitio relevante" dentro del ecosistema de medios consumo a demanda, donde la presencia de la lengua catalana es muy minoritaria, ha dicho.

Según datos de Kantar Media, es la tercera plataforma más elegida por los catalanes, por detrás de Netflix y Prime Video, así como el "principal entorno de consumo digital de contenido en lengua catalana".

En cifras absolutas, en estos dos años ha conseguido atraer a 1,5 millones de usuarios, así como registrar 500 millones de reproducciones en sus 357.000 horas de contenido en catalán.

Para Romà, se ha satisfecho el "doble reto" que afrontaba la CCMA con la plataforma: recuperar el público que había abandonado el consumo lineal, generalmente joven, y conseguir ser competitivos con una oferta de contenidos en catalán.

AUDIENCIA

El jefe de Innovación, Conocimiento y Audiencias de 3Cat, Maties Ramos, ha destacado que un 75% de usuarios del contenido lineal es mayor de 55 años, mientras que un 66% de usuarios del contenido de la plataforma es menor de 55.

Los principales contenidos consumidos por jóvenes en la plataforma son las series 'Plats Bruts' (6,38 millones de reproducciones), 'La Travessa' (5,40), 'Merlí' (3,62), 'Jo Mai Mai' (3,51) y 'La Casa Nostra' (1,52) .

Tammbién ha apuntado a 'Bola de Drac' (18 millones) y 'Vinagreta' (1,34) como ejemplos de contenido principalmente consumido en familia, así como a las últimas temporadas del programa 'Crims' y del concurso 'Joc de Cartes' como ejemplos de "éxito" en audiencias complementarias.

'Crims' tuvo una audiencia acumulada en televisión de 1,56 millones y un 57% de público mayor de 55 años, mientras que en la plataforma cuenta con 5,36 millones de reproducciones y un 54% de usuarios menor de 45 años.

'Joc de Cartes' ha tenido en televisión una audiencia de 1,78 millones y un 56% de usuarios mayores de 55 años, mientras que en la plataforma 3Cat cuenta con 4,23 millones de reproducciones y un 67% de usuarios menores de 55 años.

De este modo, Ramos ha celebrado llegar a muchos usuarios que quizá no hubiesen llegado a estos contenidos mediante una plataforma lineal, y ha previsto que a principios de 2026 se habrá llegado a las 100 millones de horas consumidas.

"GRAN OPORTUNIDAD"

El jefe del Contenidos, Programación y Cultura de 3Cat, Cristian Trepat, ha asegurado que, tras dos años de funcionamiento, la plataforma ha aprovechado su "gran oportunidad" para acercarse al público joven adaptándose a sus hábitos de consumo y renovando los protagonistas de los contenidos.

Trepat ha defendido la apuesta de 3Cat para la "captación de nuevos públicos" con creadores de contenido como Laura Escanes, el cantante Miki Núñez y, próximamente, Dulceida y Gerard Romero, y ha recordado que esta estrategia es complementaria al resto de objetivos de la plataforma.