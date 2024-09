La plataforma contra The District ve "cómplices" a las administraciones por la celebración del evento

Los Mossos identifican a los manifestantes tras acabar la protesta



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Plataforma Enfonsem The District, Marta Espriu, ha criticado que las administraciones "son cómplices y culpables de la celebración" de congresos como el inmobiliario The District, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta el viernes.

"Hemos decidido que, ya que no nos dejan manifestarnos pacíficamente delante de la feria que es donde se celebra este congreso, pues vendremos a atacar a las administraciones", ha declarado a los medios este miércoles tras entrar en el edificio del distrito administrativo de la Generalitat que hay al lado recinto ferial.

Espriu ha valorado positivamente la manifestación, ya que "ha salido una cantidad de gente muy grande y han tenido una actitud totalmente proactiva" durante el recorrido, que ha durado casi cuatro horas.

A su juicio, los manifestantes han estado todo el rato demostrando que tienen derecho a manifestarse, y ha explicado que la mujer atendida por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) tras la utilización de porras por parte de los Mossos ha sido trasladada al hospital.

Preguntada por si harán más protestas durante el congreso, ha dicho que están siempre dispuestos a salir a la calle a reivindicar sus derechos: "No vamos a quedarnos calladas y no nos vamos a quedar de brazos cruzados delante de este tipo de celebración".

TIRAN PINTURA

La manifestación ha empezado sobre las 8.45 horas en la plaza Europa de L'Hospitalet: desde este punto los manifestantes han intentado acercarse varias veces y desde diversos puntos el recinto ferial, aunque los Mossos d'Esquadra lo han impedido en todas las ocasiones.

Los manifestantes llevaban máscaras y chubasqueros, y han lanzado pintura a los policías, una acción que el año pasado hicieron contra los congresistas.

Sobre las 11.15 horas, los manifestantes han entrado en el edificio administrativo de la Generalitat y, sobre las 12.00 horas, los Mossos han identificado algunos manifestantes tras desconvocar la concentración.