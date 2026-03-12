Plataforma per la Família considera que los Presupuestos catalanes "olvidan" la política familiar

Archivo - Dos menores y un adulto caminan por Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma per la Família ha considerado este jueves que los Presupuestos de la Generalitat pactados por PSC y los Comuns "olvidan" la política familiar porque destinan 13 millones de euros a estas políticas en un proyecto total de 49.000 millones.

En un comunicado, avisa de que la situación es preocupante porque Catalunya tiene "una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa", lo que augura un envejecimiento demográfico, reducción de la población activa, más presión sobre el sistema de pensiones y servicios sociales, y problemas para mantener el estado del bienestar.

El presidente de la plataforma, Daniel Arasa, sí ve "muy positivo" que haya preocupación por mantener la Renta Garantizada de Ciudadanía, aunque cree que esta medida se inscribe en una política asistencial, mientras que la política familiar debe ser universal, según él.