Podem Catalunya defiende por la Diada que la "nación no se construye desde el aislamiento"

Archivo - La coordinadora autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo, en una entrevista de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

María Pozuelo afirma que su formación siempre se ha posicionado a favor del derecho a decidir

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podem Catalunya defiende que en la Diada de Catalunya se recuerde que la "nación no se construye desde el aislamiento" ni la exclusión, sino desde la integración, la convivencia y el respeto, han informado en un comunicado este martes.

Defienden que Catalunya "siempre ha sido tierra de acogida" y que la identidad y la lengua son más fuertes cuando todo el mundo puede formar parte de ellas y no desde el esencialismo excluyente, textualmente.

Piden que la Diada conmemore "Catalunya como nación, dentro de un estado republicano, plurinacional, fraternal con el resto de pueblos y naciones del Estado español, de Europa y el mundo" y abogan por una solución republicana que rompa con la monarquía y el bipartidismo para que se respeten las instituciones catalanas y sus decisiones.

Reclaman una financiación justa para Catalunya, el avance de los servicios públicos y medidas frente a la emergencia climática y las desigualdades.

Finalmente, sostienen que "Catalunya no puede ni quiere ser indiferente ante el genocidio del pueblo palestino en manos del Estado de Israel", y alertan del crecimiento de una ola reaccionaria y del avance, también en Catalunya, del racismo y la xenofobia por parte de fuerzas de derecha y extrema derecha.

MARÍA POZUELO

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha reivindicado Catalunya como tierra de acogida y de respeto, y ha destacado que encaran la Diada con ilusión renovada con el nuevo equipo de la dirección del partido

"La nación no se construye desde el aislamiento, ni desde la exclusión como quieran hacer algunos partidos aquí en Catalunya, sobre todo de la derecha y la extrema derecha, sino desde la convivencia y el respeto mutuo", ha dicho.

Además, ha recordado que Podem Catalunya siempre se ha posicionado a favor del derecho a decidir, y ha subrayado que su partido es "republicano dentro de un Estado plurinacional", y ha defendido la fraternidad del resto de pueblos y naciones del Estado español, textualmente.