La ponencia estratégica de Junts no renuncia a la unilateralidad para hacer efectiva la independencia

Se retira una enmienda que instaba a romper con PSOE si "no hay resultados" del pacto de Bruselas

CALELLA (BARCELONA), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ponencia 'Esperanza y alternativa: la reanudación del independentismo y el buen gobierno', que se votará este domingo en el marco del congreso que Junts celebra en Calella (Barcelona), planteará usar la unilateralidad "si es necesario" para hacer efectivo el derecho a la autodeterminación.

Según han explicado fuentes de la ponencia, el texto que se llevará a votación asegura que, a partir de las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, se abre una nueva etapa en Catalunya, por lo que se precisa de una nueva hoja de ruta para avanzar en el objetivo de la independencia, y que consta de 10 puntos.

El quinto punto, que se ha modificado en el periodo de enmiendas, llama a recuperar la movilización y a abrir nuevas vías de acción y desobediencia en el ámbito de la lucha no violenta, e introduce que esta movilización debe tener como voluntad hacer efectivo el derecho a la autodeterminación, incluyendo "si es necesario, la unilateralidad".

GOBERNABILIDAD DE ESPAÑA

Las mismas fuentes han explicado que se ha retirado una enmienda de dicha ponencia que reclamaba "dar por roto" el pacto de Bruselas con el PSOE, que fue clave para posibilitar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La enmienda, que la ha retirado el mismo militante que la planteó y que no ha llegado al debate de la ponencia, afirmaba que Junts no se debe sentir obligado a "contribuir a la gobernabilidad de España" y que, si no había resultados evidentes del pacto de Bruselas, el partido daría por roto el acuerdo.

"Si a corto plazo no hay resultados evidentes, que ahora por ahora no están, Junts dará por roto el pacto de Bruselas pues, donde no hay resultados, no hay pacto", rezaba el texto.

FISCALIDAD

Otra de las ponencias del partido, la que concreta las políticas sectoriales, aboga por "una reducción justa", sin hablar ahora de eliminación, de impuestos como el de Sucesiones, Patrimonio y el IRPF a las rentas más bajas mientras no se corrija el déficit fiscal y Catalunya no administre sus recursos.

También recogen que será necesario revisar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), adaptando las fórmulas de cálculo a la realidad de la nueva economía, y regular mejor los impuestos que afecten a las empresas, revisando el impuesto de sociedades para pymes que reinviertan.

Además, apuestan por reconsiderar la fiscalidad de las pensiones y regular mejor el modelo de trabajo autónomo con una fiscalidad "más progresiva y de bonificaciones al emprendimiento, entre otras cuestiones.

En el texto hablan también de revisar la cesta de impuestos en los casos en que la Generalitat tiene capacidad normativa, y modificar los que sean necesarios para garantizar que el sistema fiscal responde a los principios de equidad y redistribución, eficiencia y apoyo a la economía productiva y de sostenibilidad.

"Mientras siga el expolio y el maltrato fiscal en Catalunya, los impuestos que pagan los catalanes no deben servir para compensar el déficit ni tampoco para pagar las rebajas fiscales de las comunidades autónomas españolas", añaden.

PONENCIA DE ORGANIZACIÓN

La ponencia de organización, la que más se había enmendado, irá a la votación plenaria de este domingo tras aprobarse con un 95% de votos que haya doble militancia, mientras que un 88,5% ha avalado que no sea necesario haber militado 6 meses en Junts para optar a cargos de la dirección, y un 83,5% ha votado a favor de elegir a los miembros de la ejecutiva con listas cerradas y bloqueadas.

También se ha incorporado un régimen de incompatibilidades y, a partir de ahora, las personas que formen parte del partido se llamarán militantes y no afiliados ni asociados.