El Port de Barcelona recibe el transformador principal de la nueva Subestació Port

Transformador principal de 80MVA de la nueva Subestació Port - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha recibido este septiembre el transformador principal de 80MVA de la nueva Subestació Port, infraestructura que se pondrá en marcha durante el primer semestre de 2027.

La llegada de este elemento marca un "paso adelante muy importante" en el desarrollo del Pla Nexigen d'Electrificació de Molls, uno de los principales ejes de la estrategia de sostenibilidad ambiental del Puerto de Barcelona, ha informado este lunes en un comunicado.

La nueva subestación representa el nodo central de la red que alimentará el despliegue completo del plan Nexigen y permitirá proporcionar energía renovable a todos los 'Onshore Power Supply' (OPS), tecnología que permite conectar los buques atracados a la red eléctrica para que puedan apagar sus motores auxiliares de combustión.

La subestación se encuentra en su fase final de construcción tras completarse en el primer semestre de 2026 la edificación y toda la infraestructura auxiliar de canalizaciones necesaria para la instalación de sus sistemas.

PLAN NEXIGEN

En paralelo a la finalización de las obras de la Subestació Port, también se está avanzando en las otras obras incluidas en el Plan Nexigen, como una canalización de alta tensión subterránea que conecta la infraestructura con la Subestació Cerdà de Red Eléctrica.

Además, se está desplegando la red de media tensión que llevará la energía hasta el muelle Adossat, incluyendo la perforación submarina entre los muelles Energia y Adossat, para suministrar energía al sistema OPS para cruceros en construcción de la terminal H, operada por MSC, y del proyecto de OPS para la futura terminal G, operada por Royal Caribbean.