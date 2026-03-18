El Port Olímpic de Barcelona retoma los 'Dijous de Vent' para acercar la náutica a la ciudadanía

Jornadas 'Dijous de Vent' en el Port Olímpic de Barcelona - BSM

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic de Barcelona retoma este 19 de marzo la iniciativa 'Dijous de Vent', con salidas en velero abiertas a la ciudadanía para que el vecindario pueda acercarse a la náutica de la mano de patrones profesionales.

Las sesiones, que se llevarán a cabo mensualmente hasta octubre, incluyen una salida en velero y una visita al Balcó Gastronòmic del puerto, explica BSM en un comunicado este miércoles.

Las jornadas se enmarcan en el conjunto de acciones con las que el Port Olímpic promueve la náutica entre los barceloneses como la regata popular de la Polar y competiciones como la Liga Social o la Regata 5 Clubs.