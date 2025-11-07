El Port de Tarragona acoge una exposición fotográfica sobre la transformación de Marruecos

La cónsul general del Reino de Marruecos en Tarragona, Lleida y Aragón, Ikram Chahine, y el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, en el centro de la imagen - CONSULADO DE MARRUECOS EN TARRAGONA

TARRAGONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha acogido este jueves la inauguración de la exposición fotográfica 'El Renacer del Sur de Marruecos: Medio siglo de transformación y progreso entre tradición y futuro', organizada por el Consulado General del Reino de Marruecos en Tarragona, Lleida y Aragón, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Tarragona.

El acto ha contado con la presencia de autoridades locales y regionales civiles, militares, policiales, eclesiásticas, económicas o culturales, además de representantes de asociaciones marroquíes y catalanas y miembros de la diáspora marroquí en Catalunya, informa el consulado en un comunicado.

La velada se ha iniciado con la proyección de un vídeo sobre la evolución del sur de Marruecos durante los últimos cincuenta años, seguido de una conferencia en la que han intervenido, entre otros, el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, y la Cónsul General del Reino de Marruecos en Tarragona, Lleida y Aragón, Ikram Chahine.

Tras las intervenciones, se ha inaugurado de forma oficial la exposición, que ofrece un recorrido visual por la evolución del sur de Marruecos, destacando cómo la región "ha sabido conjugar su herencia cultural con un proceso de modernización e innovación ejemplar, reflejo de la visión de desarrollo impulsada por Su Majestad el Rey Mohammed VI".

El evento ha concluido con una actuación de música y danza tradicional hassaní interpretada por los niños de la Asociación Nostalgia de Lleida, reflejo de "la riqueza cultural y la vitalidad del sur marroquí".

HORARIOS

La exposición permanecerá abierta al público en el espacio El Teatret del Port de Tarragona hasta este domingo.

En concreto, este viernes está abierto de 11 a 14 horas, este sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas y este domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.