Port de Tarragona cierra las fechas de sus principales actos en 2026 para ganar "mayor impacto"

El Port de Tarragona destaca el "momento clave" que supone la llegada del Corredor Mediterráneo y la Terminal Guadalajara-Marchamalo.
Publicado: martes, 20 enero 2026 10:41
TARRAGONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha cerrado el calendario de sus eventos comerciales propios para el ejercicio en curso, que presenta algunas variaciones respecto a años anteriores con el objetivo de adaptarse a las agendas sectoriales y ganar "un mayor impacto y posicionamiento", explica la infraestructura este martes en un comunicado.

A lo largo de 2026, el Port de Tarragona ha destacado la celebración el 28 de mayo de la séptima edición del Rail Day, dedicado a la intermodalidad portuaria, que tendrá lugar en un "momento clave" para la estrategia ferroviaria del Port, con la llegada del Corredor Mediterráneo y la inauguración y licitación de la Terminal Guadalajara-Marchamalo.

El 15 y 16 de octubre se celebrará el Agrifood International Congress para reunir a representantes de toda la cadena logística del sector agroalimentario, y se ha aplazado de noviembre a principios de 2027 la última edición del Med Hub Day, centrada en el sector petroquímico.

