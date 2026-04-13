Port de Tarragona muestra sus avances para ser hub de eólica marina flotante en la feria WindEurope

WindEurope - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona participará en la feria WindEurope, que se celebrará del 21 al 23 de abril en Madrid, para mostrar los avances en su estrategia de ser hub de eólica marina flotante en el Mediterráneo, informa este lunes en un comunicado.

La delegación de la Autoritat Portuària, que estará presente dentro del estand de Puertos del Estado, ofrecerá una presentación conjunta con Euroports donde se explicarán las novedades y estrategias de ambas organizaciones: 'Floating Wind in the Med: Port Tarragona's New Berths'.

Así, la delegación de Port Tarragona dará a conocer las fortalezas de Tarragona como futuro hub para la construcción, montaje, logística, transporte y mantenimiento de los aerogeneradores que conformarán los futuros parques eólicos del Mediterráneo Occidental.

En esta presentación, el Port expondrá su estrategia para conseguir este hito gracias a las nuevas infraestructuras destinadas a esta actividad (segunda fase del Moll de Balears), empresas especializadas, 'know-how' (centros de formación profesional, universidades y centros de investigación) y compromiso institucional por parte de la Generalitat.

Además, representantes del Port también participarán en el evento promovido por Acció --la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat-- y EolicCat, junto a empresas catalanas, 'Wind Catalonia: Unleashing the Offshore Floating Wind Industry', para explicar el potencial de Catalunya dentro del sector de la eólica flotante.