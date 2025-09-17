El Port de Tarragona renueva la certificación de gestión de calidad

El Port Tarragona recibe la renovación de la certificación ISO 9001 de gestión de calidad - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port Tarragona ha renovado la certificación ISO 9001 de gestión de calidad, esta acreditación, emitida por la empresa Aenor, acredita que la Autoridad Portuaria de Tarragona dispone de un sistema transversal que promueve la calidad como base de todos los servicios que presta.

La ISO 9001 se obtuvo por primera vez en 2013 y desde entonces se ha ido renovando regularmente cada tres años, por lo que la última renovación de este año tiene validez hasta 2028, según ha informado el Port este miércoles en un comunicado.

Con esta certificación, el Port Tarragona "acredita su compromiso con el rigor, la profesionalidad, la transparencia, y el cumplimiento de estándares internacionales en todas sus actuaciones".