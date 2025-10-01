Port de Tarragona ve "oportunidades de negocio" en el Mediterráneo tras asistir al EPCA de Berlín

Port de Tarragona ve posibles negocios en el Mediterráneo durante el EPCA de Berlín. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Port de Tarragona ha identificado "oportunidades de negocio" en el Mediterráneo vinculadas al sector petroquímico durante el encuentro anual de la European Patrochemical Association (EPCA) de Berlín, informa en un comunicado este miércoles.

Allí, la Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha mantenido una veintena de encuentros con representantes de toda la cadena de valor del sector que le han permitido "analizar el estado actual" de este ecosistema e identificar nuevos nichos de mercado.

En este sentido, ha destacado que pese a que la industria petroquímica "no presenta sensaciones positivas por la evolución del mercado europeo", sí que existen oportunidades en el Mediterráneo que tanto el puerto tarraconense como el clúster industrial, logístico, académico y científico de Tarragona ChemMed persiguen.

El 59 encuentro anual del EPCA ha reunido a más de 2.500 expertos de más de 500 compañías en Berlín durante cuatro días a fin de potenciar la competitividad del sector petroquímico europeo y estimular su capacidad de innovación.

Según Port de Tarragona, la cita ha servido para "constatar que el sector debe adoptar una actitud resiliente y dinámica para hacer frente a un entorno con una situación geopolítica inestable, cambios reguladores y necesidad de acelerar la transformación sostenible".