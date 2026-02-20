El PP atribuye a las políticas de Sánchez el descenso de autónomos en el Baix Penedès (Tarragona)

La diputada del PP en el Congreso por Tarragona, Elisa Vedrina, junto a otros representantes del partido en el Baix Penedès (Tarragona) - PP DE TARRAGONA

TARRAGONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso por Tarragona, Elisa Vedrina, ha atribuido a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez que en la comarca del Baix Penedès (Tarragona) haya descendido un 4% la cifra de trabajadores autónomos en los últimos 7 años, pasando del 24% al 21% respecto al total de ocupados.

"Es una comarca donde los trabajadores por cuenta propia tienen un papel estructural en la economía. Este porcentaje siempre ha sido y todavía está por encima de la media nacional, pero aun así, las cifras disminuyen", ha alertado declaraciones a los medios en El Vendrell (Tarragona).

Por ello, ha defendido la reducción de impuestos y trabas administrativas, dar facilidades al crecimiento, más protección y tranquilidad y más derechos y confianza por parte de la administración, con la propuesta de eliminar el IVA a los que facturen menos de 85.000 euros: "Crear una tarifa cero para los nuevos autónomos y reducir drásticamente la burocracia", ha resumido.