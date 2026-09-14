El PP catalán prevé sus 4 congresos provinciales para octubre y noviembre

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, en el congreso de junio - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Catalunya prevé celebrar sus cuatro congresos provinciales para octubre y noviembre "para continuar el proceso de renovación iniciado en el Congreso Autonómico" de junio, informa este lunes en un comunicado.

El partido pondrá en marcha este martes el proceso para aprobar y convocar los congresos de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

El objetivo es "reforzar las estructuras territoriales, renovar equipos y preparar al partido para afrontar con garantías el próximo ciclo electoral" de municipales y generales.