El PP critica al Govern por la "insuficiente" oferta de plazas para nuevos funcionarios judiciales

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament de Catalunya, Pere LLuís Huguet, ha calificado este martes de "insuficiente" la medida aprobada por el Govern de crear 150 nuevas plazas para funcionarios judiciales en Catalunya.

Según el diputado esta oferta "no cubre ni las vacantes existentes", teniendo en cuenta que hay 350 plazas por cubrir según la memoria de 2024 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), explica el PP en un comunicado.

Por otra parte, Huguet también ha señalado que se requiere un refuerzo "más ambicioso y focalizado en las áreas con mayor congestión", debido, en sus palabras, a un déficit estructural y a desigualdades territoriales.

Así, ha citado las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona como las que requieren de un mayor refuerzo, aunque ha añadido también que en Lleida la cobertura es "más ajustada, pero aún insuficiente".

Huguet ha recordado que el acuerdo suscrito entre la Generalitat y el Gobierno para contar con 60 jueces más en Catalunya en los próximos años "tampoco resuelve el gran colapso" y que cubriría un 27% de los 187 jueces requeridos por el TSJC.

El diputado también ha criticado que Catalunya está por debajo de la media estatal en la ratio de jueces por habitante lo que no garantiza un "funcionamiento judicial equilibrado".