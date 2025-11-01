El PP critica a Illa que la falta de presupuestos "congela la ampliación" de cribados de cáncer

Archivo - Votación durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya (Archivo) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado al presidente del Govern, Salvador Illa, por la falta de presupuestos que, afirman, "congela la ampliación" de cribados de cáncer de mama y colon y añaden que ha impedido ampliar este año las franjas de edad previstas para los cribados.

El diputado del PP en el Parlament Hugo Manchón, portavoz de la formación en la comisión de salud, ha anunciado la presentación de una batería de preguntas al Govern para "que detalle qué proyectos, programas e iniciativas sanitarias se han visto afectados por la ausencia de nuevos presupuestos", informa el partido en un comunicado este sábado.

Además, la formación recuerda que ya presentaron una iniciativa para "reforzar la lucha contra el cáncer de mama y ampliar el programa de cribado a las mujeres de entre 45 y 74 años".

Manchón ha criticado también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la falta de presupuestos: "Sánchez dijo que sin Presupuestos no se puede gobernar, y eso es exactamente lo que hacen tanto él como Illa".

"Estamos con un Govern bloqueado, sin proyecto, sin Presupuestos y sin gestión. Catalunya necesita un gobierno que trabaje, no que solo resista para no perder el poder", ha rematado.