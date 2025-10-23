El PP pide a Martínez Bravo comparecer en el Parlament por la red en Tarragona que abandonaba menores

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha explicado este jueves que pedirán que la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Brzo, comparezca en el Parlament para dar explicaciones sobre la red en Tarragona que abandonaba menores para obtener ayudas del Estado.

"Queremos saber de inmediato si los hechos que se han producido en Tarragona se producen también en el resto de provincias de Catalunya, en Barcelona, en Girona y en Lleida. Queremos transparencia y la queremos cuanto antes", ha reclamado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Todo ello después de que la Policía Nacional haya desarticulado una red de fraude en el sistema de protección de menores migrantes en la provincia de Tarragona que seguía un patrón de abandono deliberado por sus progenitores para obtener ayudas y recursos del Estado, en una operación que se ha saldado con 30 detenidos y 22 menores entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela.

Tras considerar que lo urgente ahora es "detener el fraude, identificar patrones y evitar su expansión" a otras provincias, ha concretado que propondrán una auditoría del sistema de atención a menores no acompañados en Catalunya.

El objetivo de ello, según Fernández, es garantiza "que se está atendiendo convenientemente a quién se debe atender y no a quién se está aprovechando del sistema".

También reclaman una unidad de análisis de fraude en tutela de menores que incorpore a la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Derechos Sociales y la Conselleria de Derechos Sociales, así como un protocolo de aviso automático entre provincias "cuando se detecten patrones anómalos o abandonos en un corto periodo de tiempo".