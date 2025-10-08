El PP pide al Parlament reprobar al Govern por su gestión e impulsar una 'ley antiokupa'

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Defienden rebajas fiscales y desarrollar proyectos como el Cuarto Cinturón y Hard Rock

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una propuesta de resolución para pedir la reprobación del Govern de Salvador Illa por una gestión "decepcionante" y otra para reclamar el impulso de una 'ley antiokupa'.

"El Govern presidido por Salvador Illa es un gobierno débil, una debilidad que ha quedado constatada y manifestada por su incapacidad de aprobar Presupuestos, por el abuso de decretos leyes, vaciando la capacidad legislativa del Parlament", recogen en el texto, donde acusan a la Generlitat de no haber sabido afrontar los problemas de la sociedad catalana.

También piden al Govern acabar "con la irresponsable espiral de cesiones" ante los partidos independentistas, frenando así la ampliación de la Agència Tributària de Catalunya y la consolidación de las delegaciones en el exterior, entre otras cuestiones.

En fiscalidad, reclaman una reforma del tramo autonómico del IRPF, suprimir el impuesto de Sucesiones, el de Patrimonio y reducir el número de impuestos propios, y en materia de infraestructuras defienden ejecutar el Cuarto Cinturón y el Hard Rock y trabajar para poder celebrar eventos como la Ryder Cup, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

También abogan por dar una "respuesta integral" a las ocupaciones de viviendas mejorando la actuación de la Generalitat ante las denuncias por usurpación, aprobando una 'ley antiokupa" e incrementar la seguridad jurídica a los propietarios y pequeños arrendadores, que contemple la recuperación de la vivienda de una forma rápida.

Sobre inmigración, reclaman que sea "legal, controlada y ordenada" y asociar la continuidad de la percepción de ayudas sociales al cumplimiento contrastado de obligaciones de integración en la sociedad catalana así como crear e implementar un plan integral de orden y convivencia, que incluya la creación de unidades mixtas de patrullaje entre Mossos d'Esquadra y policiales locales en barrios con alta conflictividad.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Además, solicitan al Gobierno hacer efectivos los convenios con terceros países para acelerar el regreso a sus países de origen a los menores no acompañados que hayan cometido delitos o que hayan demostrado una nula voluntad de integración.

En otra de las propuestas de resolución que han presentado piden al Govern una "rectificación total" de sus políticas de seguridad, reforzando la autoridad de los Mossos d'Esquadra y los cuerpos y fuerzas de seguridad presentes en Catalunya.