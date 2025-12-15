Prealerta por lluvias en Baix Camp, Baix Ebre, Priorat y Ribera d'Ebre (Tarragona) este lunes

Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 15 diciembre 2025 8:11
TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado la prealerta del Inuncat por previsión de lluvias en las comarcas de Baix Camp, Baix Ebre, Priorat y Ribera d'Ebre (Tarragona) este lunes.

Se da un aviso de observación por superación del umbral de acumulación de lluvia, de más de 100 l/m2 en 24 horas, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han pedido precaución en desplazamientos, principalmente en carreteras locales, y evitar cruzar ríos, rieras y barrancos.

