Prealerta por lluvias en Baix Camp, Baix Ebre, Priorat y Ribera d'Ebre (Tarragona) este lunes

Prealerta por lluvias en las comarcas de Baix Camp, Baix Ebre, Priorat y Ribera d'Ebre (Tarragona) - PROTECCIÓ CIVIL
TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activado la prealerta del Inuncat por previsión de lluvias en las comarcas de Baix Camp, Baix Ebre, Priorat y Ribera d'Ebre (Tarragona) este lunes.
Se da un aviso de observación por superación del umbral de acumulación de lluvia, de más de 100 l/m2 en 24 horas, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Han pedido precaución en desplazamientos, principalmente en carreteras locales, y evitar cruzar ríos, rieras y barrancos.