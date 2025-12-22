El precio del trigo baja un 41% y el de la cebada un 43% desde 2022, según Unió de Pagesos

Archivo - Campo de cereales - UNIÓ DE PAGESOS - Archivo

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha alertado de que el precio del trigo ha bajado un 41% y el de la cebada un 43% respecto a 2022 por el "desajuste del mercado" y ha reclamado medidas urgentes, en un comunicado este lunes.

La organización ha pedido una ayuda de 'mínimos' para cubrir los costes de producción y que se articule la reserva de crisis para hacer frente al desajuste del mercado.

Ha señalado que los costes de producción han aumentado unos 100 euros por hectárea en los cereales de secano y unos 250 euros por hectárea en los de regadío.

Por ello, los ingresos procedentes de la cosecha se han situado en 320 euros por hectárea en las tierras de secano y en 615 euros por hectárea en las de regadío.

Unió de Pagesos ha señalado que "los buenos rendimientos de la cosecha 2025 no se han transformado en un incremento real del resultado económico de las explotaciones".