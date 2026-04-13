El Premi Neus Català reconocerá con 1.500 euros a proyectos transformadores impulsados "desde abajo"

Grau y Ribera en la presentación del Premi Neus Català 2026. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Premi Neus Català, impulsado por primera vez este 2026 por la Fundació Neus Català y dotado con 1.500 euros, buscará reconocer proyectos transformadores --antifascistas, feministas, antirracistas y democráticos-- impulsados "desde abajo".

El galardón está destinado a entidades y colectivos sin ánimo de lucro que trabajan con y para la juventud y que promueven el uso social del catalán --incluyendo asociaciones, fundaciones, y cooperativas de economía social y solidaria-- según han explicado este lunes en la presentación del premio la comunicadora Laura Grau y el presidente de la Fundació Neus Català, Ricard Ribera, ambos miembros del jurado.

Los proyectos podrán presentan candidaturas desde este martes hasta el 13 de septiembre, y el ganador se dará a conocer el 24 de octubre en una ceremonia en Barcelona.

PARTICIPACIÓN, COMUNIDAD Y VALORES ANTIFASCISTAS

Las candidaturas deberán inscribirse en los ejes temáticos de participación juvenil; cultura y comunidad; combate de los discursos de odio, y fomento de los valores antifascistas y democráticos.

Además de la dotación económica, el premio incluye reconocimiento institucional y público por parte de la Fundació Neus Català y acciones de visibilización, difusión y acompañamiento.

El jurado lo completan la hija de Neus Català y presidenta de la Amical de Ravensbrück, Margarita Català; el fotoperiodista Jordi Borràs; el doctor en Ciencias de la Educación y autor de 'Pedagogía Antifascista', Enrique Javier Díez; la periodista y creadora de contenido Maria Bouabdellah; la doctora en Ciencias de la Educación y psicopedagoga feminista Mirta Lojo; la filósofa y experta en estudios de género Muniba Munir, y la doctora en derecho y criminología Úrsula Ruiz.

LA FIGURA DE NEUS CATALÀ

Ribera ha destacado la "tradición de lucha" que encarna la figura de Neus Català --superviviente del campo de concentración de Ravensbrück y militante antifascista, fallecida el 13 de abril de 2019--, y ha asegurado que proporciona un referente para la actualidad.

"Estamos en riesgo de pérdida de derechos individuales y colectivos", ha proseguido Ribera, en referencia al auge de la extrema derecha, particularmente entre los jóvenes, ante lo que ha insistido a reivindicar la memoria y vigencia de Neus Català.

Por su parte, Grau ha destacado la importancia de la acción directa y ha destacado que la extrema derecha dispone de recursos económicos para captar "las personas más vulnerables y más jóvenes", por lo que dotaciones como la de este premio son importantes.