Los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026 reconocen a Pedro Almodóvar con el Premio de Honor

El director de cine Pedro Almodóvar, Premio de Honor de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026 - Europa Press

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026 han reconocido al director Pedro Almodóvar con el Premio de Honor por su obra "inconfundible", que consideran que ha construido un universo propio donde conviven el melodrama, el humor, la provocación y una estética visual muy marcada.

En un comunicado este lunes, RNE señala que el reconocimiento mundial a Almodóvar le llegó con 'Todo sobre mi madre', que le valió el Oscar a la mejor película internacional, y 'Hable con ella', con la que ganó el Oscar al mejor guion original.

Los galardones se entregarán el próximo 21 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona en una gala que conmemorará los 70 años de historia de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía y los 50 años de Ràdio 4.