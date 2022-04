Los Premis RNE Sant Jordi reconocen a Oliver Stone con su galardón de honor

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

RNE ha reconocido con el Premi d'Honor de los Premis RNE Sant Jordi de Cinematografía al guionista y director norteamericano Oliver Stone por su "extensa carrera profesional", ha informado RTVE este miércoles en un comunicado.

Los galardones se entregarán el próximo martes en el Teatre Lliure de Barcelona, y también han reconocido al actor Antonio Banderas, el director Carlos Saura y las películas 'El amor en su lugar' y 'Tres'.

Oliver Stone (Nueva York, 1946) se inició en la industria cinematográfica como guionista y ha dirigido filmes como 'Platoon', 'Wall Street', 'Nacido el 4 de julio', 'The Doors' y 'JFK', y presentará en el BCN Film Fest 'JFK Revisited: Through the Looking Glass'.