Previsión de ventadas de 72 km/h en Pirineo, Ponent, Tarragona y Terres de l'Ebre esta tarde

Valla caída por el viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil prevé ventadas de hasta 72 kilómetros por hora en las comarcas del Pirineo ilerdense y gerundense, en Ponent (Lleida), Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona) a partir de este viernes por la tarde.

Las vientos, de hasta 90 kilómetros por hora, serán más intensos este sábado en gran parte de Catalunya, y se alargarán hasta la madrugada del domingo, informan en un comunicado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El grado de peligro máximo según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) se sitúa en 4 sobre 6.