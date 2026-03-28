Prisión para un detenido por el crimen del domingo en Olot (Girona) e internamiento para un menor

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los dos adultos detenidos por el crimen de un hombre en Olot (Girona) el pasado domingo de madrugada.

El tercer detenido es un menor, que ha quedado en situación de internamiento, informa este sábado el TSJCat en un comunicado.

El domingo sobre las 2 de la madrugada, los Mossos d'Esquadra recibieron una llamada avisando de un cadáver en la calle, donde lo encontraron con signos de violencia, y abrieron una investigación.