Prisión para un detenido por el crimen del domingo en Olot (Girona) e internamiento para un menor

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra
Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 28 marzo 2026 20:12
Seguir en

GIRONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los dos adultos detenidos por el crimen de un hombre en Olot (Girona) el pasado domingo de madrugada.

El tercer detenido es un menor, que ha quedado en situación de internamiento, informa este sábado el TSJCat en un comunicado.

El domingo sobre las 2 de la madrugada, los Mossos d'Esquadra recibieron una llamada avisando de un cadáver en la calle, donde lo encontraron con signos de violencia, y abrieron una investigación.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado