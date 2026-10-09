Prisión provisional para 2 detenidos por presunta relación con el tiroteo a 2 guardias civiles

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos detenidos este viernes en Granollers (Barcelona) por su presunta relación con el tiroteo en el que resultaron heridos dos agentes de la Guardia Civil el pasado 1 de octubre en Terrassa (Barcelona) han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Con la detención de estas dos personas en Granollers son ya 7 las personas arrestadas en relación a estos hechos.

Tras la detención de tres presuntos implicados, los Mossos detuvieran este jueves en Cabra del Camp (Tarragona) a una persona supuestamente relacionada con los hechos, mientras que la Policía Local de Terrassa (Barcelona) arrestó a otra con una orden de detención del Instituto Armado.

La investigación, que sigue abierta, se lleva a cabo de forma conjunta entre la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos y la Guardia Civil.

Los dos agentes resultaron heridos por diversas balas, uno de ellos con cuatro impactos y el otro con uno.