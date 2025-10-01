El programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2022 alcanza el 95% de ejecución

Archivo - Una zona rural. - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct.

El programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2022 ha alcanzado el 94,85% de ejecución, con un importe global de 974,69 millones de euros, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en un comunicado este miércoles.

La Conselleria ha explicado que el importe ejecutado, de un total de 1.027 millones de euros, "garantiza la ejecución correcta de los fondos europeos de acuerdo con los objetivos e hitos" fijados por la Comisión Europea.

Ha destacado las mejoras de la competitividad agraria, con un 86,86% de ejecución; las de ayudas agroambientales (99,72%); las de agricultura y ganadería ecológica(99,49%) y las de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (91,54%).

Por otro lado, las operaciones de las estrategias de desarrollo local Leader alcanzaron el 99,56& de ejecución, y las medidas del sector forestal, el 99,6%.

Ha añadido que se han alcanzado los hitos previstos para 2025 y ha destacado el número de expedientes de primera instalación de jóvenes, con 2.888 expedientes ejecutados.