Projecte Home Catalunya atiende a 35.239 personas en sus 30 años de trayectoria

Gráfico sobre la sustancia principal de consumo de personas atendidas por Projecte Home Catalunya - PROJECTE HOME CATALUNYA

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Projecte Home Catalunya ha atendido a 35.239 personas en sus servicios y programas de atención y tratamiento durante sus 30 años de trayectoria, desde que el 27 de noviembre de 1995 comenzó a trabajar en favor del tratamiento, la prevención y la sensibilización de las adicciones en Catalunya.

Además, 105.618 personas han participado en este periodo en los diferentes programas y acciones de prevención de las adicciones, informa la entidad este martes en un comunicado.

Durante estos 30 años el perfil de las personas atendidas ha ido cambiando, según los hábitos y patrones de la sociedad, ya que nació para dar respuesta principalmente a la crisis de la heroína y ahora es la cocaína la adicción más tratada.

En 1996, el 79% de las personas atendidas lo eran por consumo de heroína, mientras que la cocaína significaba un 8% de los casos y el alcohol, un 4%, mientras que actualmente la cocaína es la sustancia de consumo para un 45% de los casos, seguido del alcohol con un 40%, el cannabis con un 4% y la heroína con un 3%.

Un 4% de personas que inicia tratamiento lo hace por adicciones comportamentales y, pese a que hay una sustancia de consumo que es la principal, hasta un 58% de las personas atendidas reconoce un consumo de dos o más sustancias al mismo tiempo.

Projecte Home Catalunya quiere reforzar el trabajo con las familias de las personas con adicciones, facilitar el acceso de las mujeres a los tratamientos y dar respuesta a nuevas realidades como el envejecimiento de las personas con adicciones.

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) vuelve a celebrar este domingo en L'Auditori de Barcelona una nueva edición de su concierto solidario con Proyecte Home Catalunya, bajo la dirección de Manel Valdivieso.