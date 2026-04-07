Projecte Home Catalunya atiende a 35.239 personas en sus 30 años de trayectoria

Gráfico sobre la sustancia principal de consumo de personas atendidas por Projecte Home Catalunya
Gráfico sobre la sustancia principal de consumo de personas atendidas por Projecte Home Catalunya - PROJECTE HOME CATALUNYA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 7 abril 2026 18:58
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BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Projecte Home Catalunya ha atendido a 35.239 personas en sus servicios y programas de atención y tratamiento durante sus 30 años de trayectoria, desde que el 27 de noviembre de 1995 comenzó a trabajar en favor del tratamiento, la prevención y la sensibilización de las adicciones en Catalunya.

Además, 105.618 personas han participado en este periodo en los diferentes programas y acciones de prevención de las adicciones, informa la entidad este martes en un comunicado.

Durante estos 30 años el perfil de las personas atendidas ha ido cambiando, según los hábitos y patrones de la sociedad, ya que nació para dar respuesta principalmente a la crisis de la heroína y ahora es la cocaína la adicción más tratada.

En 1996, el 79% de las personas atendidas lo eran por consumo de heroína, mientras que la cocaína significaba un 8% de los casos y el alcohol, un 4%, mientras que actualmente la cocaína es la sustancia de consumo para un 45% de los casos, seguido del alcohol con un 40%, el cannabis con un 4% y la heroína con un 3%.

Un 4% de personas que inicia tratamiento lo hace por adicciones comportamentales y, pese a que hay una sustancia de consumo que es la principal, hasta un 58% de las personas atendidas reconoce un consumo de dos o más sustancias al mismo tiempo.

Projecte Home Catalunya quiere reforzar el trabajo con las familias de las personas con adicciones, facilitar el acceso de las mujeres a los tratamientos y dar respuesta a nuevas realidades como el envejecimiento de las personas con adicciones.

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) vuelve a celebrar este domingo en L'Auditori de Barcelona una nueva edición de su concierto solidario con Proyecte Home Catalunya, bajo la dirección de Manel Valdivieso.

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