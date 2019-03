Los promotores de la RGC ven "restrictivo" el nuevo reglamento pendiente de aprobar

Publicado 13/03/2019 17:43:27 CET

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) Diosdado Toledano ha afirmado que han hecho alegaciones al borrador del reglamento con el que el Govern propone desarrollar la ley de la RGC porque es "restrictivo en lo fundamental" de la norma y afectará al acceso y el mantenimiento de la prestación en personas vulnerables.

En declaraciones a los medios este miércoles, ha asegurado que si al aprobarse constatan que acaba restringiendo la ley, presentarán un recurso, y ha criticado que en el actual despliegue de la prestación no se está respetando el silencio positivo --que indica que en caso de no responder a una solicitud, hay que pagarla--: "Se lo han pasado por el forro".

Ha reiterado que ven opacidad en la información que da la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, como lo reconoció la Comisión de Garantía del Acceso de la Información Pública (Gaip) a una queja de los impulsores: "Es un bofetón a la credibilidad de la propia Conselleria", ante lo que han puesto una segunda queja.

"Que no quieran responder a los datos solicitados sobre las instrucciones que ha dado el departamento al personal que hacía las valoraciones de las solicitudes y resolvía sobre ellas, es una demostración de que algo tiene que ocultar", ha asegurado.

Ha visto en el Govern una falta de voluntad política para aplicar esta ley, y les ha acusado de no preocuparse por las personas en situación de vulnerabilidad, a las que la Comisión Promotora asesora en la petición de solicitudes y la presentación de recursos contenciosos administrativos, sobre los que prevén que haya sentencias en los últimos meses.

También ha reiterado que la ley de la RGC se hizo de tal forma que el reglamento "tuviera la menor incidencia posible", por lo que no tener este reglamento no es excusa para no desplegarla en su totalidad.